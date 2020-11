Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Schleswig: Polizei erwischt 15-Jährigen am Steuer

SchleswigSchleswig (ots)

Am Mittwochabend (11. November 2020) um 23.42 Uhr fiel einer Schleswiger Polizei-Streife in der Schubystraße ein VW Golf auf. Dieser geriet wegen seiner auffälligen Fahrweise in den Fokus der Beamten und fuhr vor den Augen der Polizisten über eine rote Ampel. Auch die Geschwindigkeitsbeschränkungen wurden erheblich überschritten. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass alle fünf Insassen des Fahrzeugs minderjährig waren. Der 15-jährige Fahrer aus Süderbrarup muss sich nun unter anderem wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, wegen des unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeugs und wegen des Rotlichtverstoßes verantworten.

