Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Wilhelmshaven - geparkter Pkw beschädigt, Verursacher geflüchtet, Polizei bittet um Zeugenhinweise

Wilhelmshaven (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte, vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken, in der Zeit vom 25.07, 19:30 Uhr - 26.07.2020, 20:00 Uhr einen blauen Mercedes.

Dieser war im Ortsteil Heppens, in der Altemarkstraße geparkt und wurde vorne links an der Frontschürze und am Kotflügel beschädigt. Es entstand ein Schaden von etwa 1000 EURO.

Zeugen, die Angaben zum Unfall bzw. zum flüchtenden Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell