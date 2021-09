Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Pkw - Zeugen gesucht

Bitburg (ots)

In der Nacht vom Samstag, den 18.09.21 auf Sonntag den 19.09.21 wurde in der Trierer Straße in Bitburg ein geparkter Pkw beschädigt. An dem Fahrzeug -ein grauer Hyundai Tucson- der auf dem Parkplatz der Galerie Pierre abgestellt war, wurde die Beifahrerseite mit schwarzer Farbe besprüht und beide Reifen zerstochen.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bitburg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell