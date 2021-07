Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Zeugin gesucht

Kehl (ots)

An vergangenen Mittwoch (21. Juli) kam es gegen 9 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Blumenstraße zu einem versuchten Ladendiebstahl durch zwei jugendliche Täter. Im Rahmen der Ermittlungen wurde jetzt bekannt, dass offensichtlich eine ältere Dame durch die Täter zu Boden gestoßen wurde. Die Frau war bekleidet mit einer roten Hose, einem schwarzen Jacket, war schlank, und hatte graue, glatte, schulterlange Haare. Sie soll außerdem weiße Schuhe getragen und eine weiße Handtasche mitgeführt haben. Die Polizei in Kehl bittet diese Dame, sich dringend unter der Rufnummer: 07851 893-0 zu melden.

/ag

