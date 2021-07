Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinmünster - Im Flieger geraucht

Rheinmünster (ots)

Der Flugkapitän eines Passierflugzeuges bat nach der Landung am Regionalflughafen um Unterstützung der örtlichen Polizei. Eine 21-Jährige hatte mutmaßlich auf dem Flug von der Ukraine nach Deutschland verbotenerweise in der Toilette geraucht. Gegenüber den Polizisten räumte sie den Verstoß ein und sie musste eine Sicherheitsleistung in Höhe von 150 Euro hinterlegen. Das Luftfahrtbundesamt in Braunschweig wurde eingeschaltet.

