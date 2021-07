Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Seelbach - Leicht Verletzte nach Verkehrsunfall

Seelbach (ots)

Eine leicht verletzte Person und ein abgeschlepptes Fahrzeug sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Montagmittag in der Eisenbahnstraße. Gegen 13:00 Uhr befuhr ein 56-jähriger Busfahrer mit seinem Linienbus die Eisenbahnstraße in nördliche Richtung. Als er im Begriff war mit seinem Linienbus nach links in den Eisweiherweg abzubiegen, überholte ihn eine 49-jährige Pkw-Fahrerin. Dabei touchierte sie den Bus und fuhr weiter über den Vorgarten einer 57-jährigen Hausbesitzerin bis sie gegen deren Hauswand stieß. Die 49-Jährige hatte sich mit mutmaßlich 0,5 Promille Alkohol im Blut ans Steuer ihres Autos gesetzt. Neben einer Blutprobe musste die leicht verletzte Unfallverursacherin auch ihren Führerschein vorläufig abgeben. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

/lk

