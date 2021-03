Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Fahrzeugbrand, Rauch auf Kindergartendach

Reutlingen (ots)

Beuren (ES): Fahrzeugbrand

Ein technischer Defekt dürfte den ersten Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Fahrzeugbrand am Dienstagvormittag bei der Entsorgungsstation Blumentobel gewesen sein. Kurz vor 10.30 Uhr hatte der Motorraum eines Nissan Feuer gefangen. Dieses konnte noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte mittels eines Feuerlöschers gelöscht werden. Die mit drei Fahrzeugen und 15 Feuerwehrleuten anrückende Feuerwehr übernahm die Nachlöscharbeiten. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. (amh)

Kirchentellinsfurt (TÜ): Rauch auf Kindergartendach

Bei Handwerkerarbeiten auf dem Dach eines Kindergartens in der Straße Im Eichengrund ist es am Dienstagvormittag zu einer Rauchentwicklung gekommen. Während dem Verlegen von Dachpappe mit einem Schweißgerät fing die Isolierung des Dachs kurz vor zehn Uhr an zu schmoren, weshalb alle Kinder von den Betreuerinnen ins Freie gebracht wurden. Die Feuerwehr, die für die Löscharbeiten mit zahlreichen Einsatzkräften anrückte, hatte die Lage rasch im Griff. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Das Gebäude ist bis auf Weiteres nicht mehr nutzbar. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell