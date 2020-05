Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 39-Jähriger nach Verfolgungsfahrt vorläufig festgenommen - Zeugen und Geschädigte gesucht

Stuttgart-Süd/-Vaihingen/-Rohr (ots)

Polizeibeamte haben am Montag (04.05.2020) den 39 Jahre alten Fahrer eines Ford Mondeo vorläufig festgenommen, der vor einer Kontrolle geflüchtet ist und bei seiner Flucht mehrfach andere Verkehrsteilnehmer gefährdet hat. Polizeibeamte wollten den Tatverdächtigen gegen 13.30 Uhr im Bereich des Heslacher Tunnels kontrollieren. Der Tatverdächtige ignorierte jedoch das Anhaltesignal und fuhr mit hoher Geschwindigkeit weiter in Richtung Vaihingen. Er passierte den Schattenring und bog anschließend in die Universitätsstraße ab. Ein dort entgegenkommendes Fahrzeug konnte einen Zusammenstoß nur durch starkes Abbremsen verhindern. Der 39-Jährige gefährdete bei der Flucht durch seine riskante Fahrweise offenbar mehrfach weitere Verkehrsteilnehmer und missachtete dabei mehrere rote Ampeln. Er setzte seine Flucht durch das Vaihinger Wohngebiet in die Musberger Straße fort, wo er sein Fahrzeug auf einem Waldparkplatz abstellte und zu Fuß weiter flüchtete. Die Beamten nahmen den Flüchtigen schließlich, mit Unterstützung eines Spaziergängers, im Wald fest. Der Tatverdächtige ist ersten Ermittlungen zufolge nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen waren offenbar gestohlen, das Fahrzeug selbst war weder versichert noch zugelassen. Die Beamten setzten den 39-Jährigen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß. Er muss jetzt mit mehreren Strafanzeigen rechnen. Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 in Verbindung zu setzen.

