Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden - Baden, Steinbach - Maschine in Brand geraten

Baden - Baden, Steinbach (ots)

Nach ersten Erkenntnissen soll ein technischer Defekt einer Selbstfahrern Arbeitsmaschine Auslöser für einen Brand am Montagnachmittag in der Dr.-Rudolf-Eberle-Straße gewesen sein. Das Arbeitsgerät war bei Mäh- beziehungsweise Mulcharbeiten gegen 14:30 Uhr in Brand geraten und völlig ausgebrannt. Die Wehrleute aus Baden-Baden konnten die brennende Maschine löschen. Glücklicherweise wurde der 26-jährige Maschinenführer aufgrund des Brandes nicht verletzt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 40.000 Euro.

/lk

