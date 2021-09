Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 290921-759: Verkehrsgefährdung durch Klarsichtfolie

Hückeswagen (ots)

Klarsichtfolie hatten Unbekannte am vergangenen Donnerstag (23. September) quer über die Fahrbahn der Waidmarktstraße gespannt und so für eine Verkehrsgefährdung gesorgt; bereits am 3. September war der Polizei ein ähnlicher Fall in Hückeswagen-Wiehagen gemeldet worden.

Ein Anwohner hatte gegen 04.30 Uhr die quer über die Fahrbahn gespannte Klarsichtfolie entdeckt, die zumindest für Zweiradfahrer eine erhebliche Gefährdung darstellte. Der Zeuge zerschnitt die Folie, so dass die Gefahr gebannt war. Etwa drei Wochen zuvor war auf einem Radweg in Hückeswagen-Wiehagen ebenfalls am frühen Morgen ein mit Klarsichtfolie versperrter Geh- und Radweg entdeckt worden (siehe Pressemeldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65843/5010908); auch hier kam zum Glück niemand zu Schaden. In beiden Fällen ermittelt die Polizei wegen einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr.

Hinweise zu den Sachverhalten nimmt das Verkehrskommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell