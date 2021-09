Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 290921-757: Zeugen machen mutmaßlichen Taschendieb dingfest

Radevormwald (ots)

Nach einem vermutlichen Taschendiebstahl haben Zeugen am Dienstagmorgen (28. September) einen Tatverdächtigen verfolgt und der Polizei übergeben. Gegen 10.20 Uhr war ein 61-Jähriger aus Radevormwald in einem Lebensmitteldiscounter in der Poststraße einkaufen, als er plötzlich bemerkte, dass sich sein Portemonnaie sich nicht mehr in seiner Gesäßtasche befand. Zeitgleich beobachtete ein Kunde einen 49-jährigen Mann, der ein Portemonnaie zwischen Waren des Marktes versteckte und das Geschäft eilig verließ, nachdem der 61-Jährige das Verschwinden seiner Geldbörse bemerkt hatte. Der 49-Jährige konnte durch Kunden und den Marktleiter eingeholt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Der zuletzt im norddeutschen gemeldete Tatverdächtige machte gegenüber der Polizei keine Angaben und kam nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß. Der 61-Jährige hatte Glück - seine Geldbörse wurde von einem unbekannten Kunden mit vollständigem Inhalt an der Kasse abgegeben.

