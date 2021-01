Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Kürten - Zwei hochwertige Motorräder aus der Garage gestohlen

Kürten (ots)

In der Nacht zu gestern (12.01.) sind bei einem Einbruch in eine Garage zwei hochwertige Motorräder der Marke MV Agusta gestohlen worden.

Der Besitzer hat seine Garage in der Bergstraße letztmalig am Vortag (11.01.) gegen 16:00 Uhr betreten und anschließend verschlossen. Am Morgen gegen 09:30 Uhr fiel dann das offenstehende Garagentor auf.

Die unbekannten Täter haben offenbar eine auf dem Grundstück des Geschädigten liegende rückwärtige Tür zur Garage aufgebrochen und die beiden Motorräder entwendet, ohne dass der Besitzer davon wach wurde.

Eines der Motorräder hat einen Wert im unteren fünfstelligen Bereich, das andere soll ein Einzelstück und darum deutlich wertvoller sein. Das Kennzeichen der gestohlenen Maschine mit einer rot-silbernen Verkleidung lautet GL-BH 19, das der zweiten Maschine mit rot-goldener Verkleidung lautet GL-BH 25. Zudem wurde noch Motorradbekleidung gestohlen.

Beide Motorräder wurden zur Fahndung ausgeschrieben und zur Spurensicherung wurde der Erkennungsdienst hinzugezogen.

Wer Hinweise zu dieser Tat geben kann oder die Motorräder gesehen hat, wendet sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei. (ct)

