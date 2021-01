Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Scheibe eingeschlagen und Lenkrad entwendet

Bergisch Gladbach (ots)

Gestern Abend (12.01.) zwischen 18:00 und 21:00 Uhr haben dreiste Diebe in der Straße Froschpfad in Frankenforst zugeschlagen. Sie schlugen an einem am Fahrbahnrand stehenden Pkw Mercedes eine Seitenscheibe ein und entwendeten das Lenkrad. Der Schaden wird auf rund 1.700 Euro beziffert. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Hinweisen. Wert etwas beobachtet hat, wendet sich bitte unter der Tel. 02202 205-0 an die Polizei. (ct)

