Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 300921-761: 57-Jähriger verletzte sich bei Alleinunfall schwer

Wiehl (ots)

Schwere Verletzungen hat am Mittwoch (29. September) ein Autofahrer aus Gummersbach erlitten, der auf der Kreisstraße 52 in Wiehl-Oberbantenberg ins Schleudern geriet und gegen einen Wegweiser prallte. Der 57-Jährige war mit einem Opel Astra gegen 14.15 Uhr auf der K 52 in Richtung Marienhagen unterwegs, als er im Verlauf einer Kurve auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern geriet. Der Wagen drehte sich um 180 Grad und kam nach links von der Fahrbahn ab, wo er mit dem Heck gegen den massiven Metallpfosten eines Wegweisers prallte. Der 57-Jährige zog sich bei dem Aufprall schwere Verletzungen zu, die eine stationäre Behandlung im Krankenhaus erforderlich machten. An dem Wagen entstand ein Totalschaden.

