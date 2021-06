Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Hoftor beschädigt

Weißer Kastenwagen gesucht

Bocholt (ots)

Am Montagmorgen beschädigte der noch unbekannte Fahrer eines weißen Kastenwagens beim Rangieren auf der Heinestraße gegen 07.30 Uhr ein Hoftor. Ein Zeuge hatte dies beobachtet. Trotz des verursachten Sachschadens hatte sich der Unfallverursacher entfernt, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein. Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990 zu wenden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell