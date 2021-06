Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Dieb gibt sich als Mitarbeiter der Hausverwaltung aus

Bocholt (ots)

Mehrere Hundert Euro erbeutete am frühen Montagnachmittag ein dreister Dieb. Er erschien bei einer Bewohnerin der Seniorenresidenz an der Straße Schanze und gab sich als Mitarbeiter der Hausverwaltung aus. Er habe den Auftrag, die Wasserrohre zu kontrollieren, gab der Mann weiter an, woraufhin die Geschädigte ihm Einlass gewährte. Der Täter täuschte dann Arbeiten vor und verabschiedete sich nach ca. 3 bis 4 Minuten mit den Worten, dass alles in Ordnung sei. Die Geschädigte musste dann feststellen, dass es sich um einen Dieb handelte, der in einem unbeaufsichtigte Moment Behältnisse durchsuchte und das Bargeld entwendet hatte.

Auch bei einer weiteren Bewohnerin des Hauses hatte sich der Täter mit dem Trick Zutritt zu einer Wohnung verschafft. Hier erbeutete er nach dem bisherigen Stand nichts.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 170 - 175 cm groß, hochdeutsche Sprache, westeuropäisches äußeres Erscheinungsbild.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

