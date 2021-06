Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Bewohner geweckt, bedroht und Haus durchsucht

Borken (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag in ein Wohnhaus in Borken eingedrungen. Gegen 02.30 Uhr weckte einer der Täter die beiden Bewohner. Der Mann forderte das betagte Ehepaar in drohendem Tonfall auf, im Bett zu bleiben und sich ruhig zu verhalten.

In dieser Zeit wurde das Haus offensichtlich von einem oder mehreren Komplizen durchsucht; nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Unbekannten Schmuck und eine geringe Summe Bargeld. Danach entfernten sich die Täter.

Abgespielt hat sich das Geschehen außerhalb des Ortsteils Gemen im Außenbereich in Richtung Ramsdorf. Wer zum fraglichen Zeitpunkt oder auch zuvor in dem beschriebenen Gebiet verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge beobachtet hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich an die Kriminalinspektion I in Borken zu wenden: Tel. (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell