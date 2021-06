Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Elektrorad aus Garage entwendet

Heiden (ots)

Ein Pedelec gestohlen haben Diebe in der Nacht zum Montag in Heiden. Das graue Fischer Alu City Damenrad hatte verschlossen in der Garage eines Wohnhauses an der Mozartstraße gestanden. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

