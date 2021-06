Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Kontrolle erfolgte "auf dem Fuße"

Bocholt (ots)

Ein Zeuge beobachtete am Montagabend gegen 20.45 Uhr den Fahrer eines silberfarbenen BMW, der auf einer Grünfläche am Aasee mehrere Kreise fuhr und dabei Flurschaden anrichtete. Der Zeuge informierte die Polizei. Ein Streifenwagen stand in der Nähe und als die Beamten vom Parkplatz an der Straße Im Königsesch über die Brücke fahren wollten, kam ihnen der BMW entgegen. Der 19-jährige Fahrer aus Südlohn räumte ein, über die Grünfläche gefahren zu sein und muss nun mit einem Strafverfahren rechnen.

