Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 300921-762: Frage nach Lebensmittel war ein Trick - Geldbörse gestohlen

Engelskirchen (ots)

Mit der Frage nach den Inhaltsstoffen hat ein Mann am Mittwoch (29. September) in einem Discountmarkt eine 61-Jährige Kundin abgelenkt und ihr dabei die Geldbörse gestohlen.

Die Frau aus Engelskirchen war gegen 15.50 Uhr in einem Discountmarkt an der Olpener Straße in Engelskirchen-Hardt einkaufen, als sie an einer Kühltheke von einem Mann angesprochen wurde. Angeblich wollte der Unbekannte wissen, ob in einer Fertiggerichtpackung Schweinefleisch enthalten sei. Während die 61-Jährige die Inhaltsstoffe studierte, nutzte der Mann offenbar die Gelegenheit und griff in ihre Jackentasche, wo sich ihr Portemonnaie befand. Zwar stellte die Geschädigte den Diebstahl schnell fest, verlor aber den Tatverdächtigen, der seinen Einkaufswagen stehen ließ und das Ladengeschäft eilig verließ, nach kurzer Verfolgung im Bereich des Aggertal-Gymnasiums aus den Augen.

Der Tatverdächtige war augenscheinlich südländischer Abstammung, etwa 25-30 Jahre alt, ca. 170 cm groß, hatte kurze, schwarze Haare und trug eine grüne Weste. Hinweise zu dem Verdächtigen nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell