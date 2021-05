Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Reichenau, KN) Betagter Mercedes-Fahrer touchiert Sprinter und fährt davon

Reichenau (ots)

Ein 92 Jahre alter Mercedes-Fahrer ist am Dienstagnachmittag beim Ausparken auf einem Parkplatz am Wollmatinger Ried gegen einen Transporter gestoßen. Er hinterließ an der Karosserie des des Mercedes-Sprinters einen geringen Schaden. Der Besitzer des Fahrzeugs beobachtete dies und eilte zu dem Senior, der mit seiner Ehefrau im Auto saß, um ihn auf den Unfall aufmerksam zu machen. Wie der 25-jährige Unfallzeuge der Polizei zu Protokoll gab, erntete er offenbar lediglich böse Blicke und das Renterpaar fuhr davon. Die Polizei hat nun Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell