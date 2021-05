Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Polizei ermittelt Unfallflüchtige (04.05.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Unfall mit Sachschaden verursacht hatte eine Autofahrerin am Dienstag gegen 15 Uhr auf einem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Straße "Neuer Markt". Eine 58-Jährige streifte mit ihrem Ford Fiesta einen geparkten Mercedes E 250 und fuhr davon, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern. Die Polizei konnte die Unfallverursacherin ermitteln. Die Frau muss nun mit einer Anzeige wegen Unfallflucht rechnen.

