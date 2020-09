Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Vorfahrt missachtet, Unfall

Bad Gandersheim (ots)

Einbeck, Wilhelmstraße, Samstag, 19.09.20, 13.00 Uhr

EINBECK (schw) - Am Samstag, 19.09.20, gegen 13.00 Uhr befuhr eine 44-jährige Kraftfahreugführerin aus Duingen mit ihrem Pkw Seat die Wilhelmstraße aus Rtg. B64 kommend in Richtung Bahnhof. An der abknickenden Vorfahrt wollte die 44-jährige die Wilhelmsstraße in Richtung Bahnhof verlassen. Dieses übersah eine 26-jährige Einbeckerin, die mit ihrem Pkw VW von der Biebelstraße auf die Liethstraße fahren wollte, zu spät und kollidierte im Kreuzungsbereich mit dem Pkw der Duingerin. An beiden Kraftfahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 6000,- EUR

