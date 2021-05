Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Autofahrer unter Drogen meldet sich bei der Polizei (04.05.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Ein unter Drogen stehender Autofahrer hat sich am Dienstagabend gegen 23 Uhr auf der Polizeiwache in Schwenningen gemeldet. Ein 24-jähriger fuhr mit einem VW Lupo zur Polizei und machte dort wirre Mitteilungen. Das seltsame Verhalten des jungen Mannes ließ bei den Beamten den Verdacht auf eine Beeinflussung durch Drogen aufkommen, was ein Drogentest auch bestätigte. Der Mann musste eine Blutprobe und seine Autoschlüssel abgeben. Gegen ihn wird wegen Fahrens unter Drogenbeeinflussung ermittelt.

