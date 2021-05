Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen-Mundelfingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Haustüre hält Einbrechern stand (04.05.2021)

Hüfingen (ots)

Ohne Erfolg haben Unbekannte versucht, am Dienstagvormittag zwischen 8 Uhr und 12.45 Uhr in ein Zweifamilienhaus in der Aubachstraße einzudringen. Unbekannte versuchten, die Eingangstüre eines freistehenden Wohnhauses aufzuhebeln, was jedoch nicht gelang. Personen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Donaueschingen, Telefon 0771 83783-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell