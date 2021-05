Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen

Landkreis Tuttlingen) Handbremse nicht angezogen (03.05.2021)

Trossingen (ots)

Weil die Handbremse nicht angezogen war, ist ein Auto am Montag gegen 18.30 Uhr auf der Hauptstraße gegen ein anderes geparktes Auto geprallt. Ein 72-jähriger hatte vergessen, beim Abstellen seines Citroen Berlingo die Handbremse anzuziehen. Das Auto rollte gegen einen geparkten Mazda 6 eines 22-Jährigen. An beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 6.000 Euro.

