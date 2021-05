Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen-Binningen

Landkreis Konstanz) Graffiti Sprayer unterwegs (04.05.2021)

Hilzingen (ots)

Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro haben Unbekannte mit Farbschmierereien in den zurückliegenden Tagen im Bereich der Straße "Hinter dem Schloßgarten" verursacht. Unbekannte sprayten rote und schwarze Farbe auf ein Fabrikgebäude und an die Fassade einer Festhalle. Personen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Gottmadingen, Telefon 07731 143716, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell