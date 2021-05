Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Unfall im Kreisverkehr (04.05.2021)

Tuttlingen (ots)

Blechschaden in Höhe von rund 8.000 Euro verursacht hat ein Autofahrer am Dienstag gegen 18 Uhr auf dem Kreisverkehr am Aesculap-Platz. Ein 77-jähriger VW Golf-Fahrer fuhr in den Kreisverkehr ein und übersah einen vorfahrtsberechtigten 33-jährigen in einem Fiat Panda, der bereits im Kreisel unterwegs war. Beim Zusammenstoß blieben beide Fahrer unverletzt.

