POL-FR: Freiburg: Rote Ampel missachtet und Fußgängerin gefährdet - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Eine Fußgängerin gefährdet haben soll ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer am 02.02.2021 an der Ecke Habsburgerstraße/Hauptstraße in Freiburg.

Wie eine Zeugin der Polizei mitteilte, missachtete ein silberner Mercedes mit Emmendinger Kennzeichen gegen 19.20 Uhr eine rote Ampel und stieß beinahe mit einer die Straße querenden Fußgängerin zusammen. Im Anschluss entfernte sich der Fahrer von der Örtlichkeit.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Insbesondere die mutmaßlich gefährdete Fußgängerin wird gebeten, sich unter Tel. 0761 29607-0 mit dem Polizeiposten Herdern oder rund um die Uhr mit dem Polizeirevier Freiburg-Nord unter Tel. 0761 882-4221 in Verbindung zu setzen.

oec

