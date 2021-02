Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Erdrutsch im Wohngebiet Altig - Anwohner evakuiert

Freiburg (ots)

Im Wohngebiet Altig im Finkenweg kam es am Dienstag, 02.02.2021 zu einem größeren Erdrutsch. Aufgrund Dauerregen ist der aufgeweichte Hang auf einer Länge von etwa 40 Meter bis zu 4 Metern abgerutscht. Die Abbruchkante zieht sich teilweise bis zu den Fundamenten von zwei Wohnhäusern. Die Polizei unterstützte die Feuerwehr bei der Evakuierung von vier Wohnhäusern. Die sechs Bewohner sind unverletzt und wurden in Sicherheit gebracht. Die Stadt Schopfheim brachte die Bewohner in Hotels unter. Eine Familie begab sich zu Bekannten. Eine Fachgruppe des Technischen Hilfswerkes überwacht nun mit speziellen Messsonden ob es weitere Bodenbewegungen gibt. Fachleute sind vor Ort um die Lage fortwährend zu analysieren. Momentan ist es noch nicht absehbar wann die Bewohner wieder in ihre Häuser dürfen.

