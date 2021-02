Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Simonswald: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Freiburg (ots)

Zum Glück sahen die Folgen eines Verkehrsunfalls an den Autos am Montagmorgen, 01.02.2021, bei Bleibach dramatischer aus, als sie es für die Insassen waren.

Ein Autofahrer befuhr die L 173 von Simonswald kommend in Richtung Kreisverkehr Bleibach. Aus noch nicht nachvollziehbarer Ursache kam er mit seinem Auto auf das unbefestigte Bankett und verlor in der Folge die Kontrolle über seinen Wagen. Dieser geriet ins Schleudern und prallte mit einem entgegenkommenden Kombi zusammen. Nach der medizinischen Erstversorgung der Beteiligten stand recht schnell fest, dass es zumindest nicht zu schwerwiegenden Verletzungen kam. An den beteiligten Fahrzeugen entstand jedoch jeweils wirtschaftlicher Totalschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell