POL-FR: Waldkirch: Rauchmelder alarmiert Rettung

Am Dienstagmittag, 02.02.2021, wurde der Rettungsleitstelle gegen 14:00 Uhr mitgeteilt, dass in einem Wohnhaus in der Steinmattenstraße ein Rauchmelder Alarm ausgelöst hat.

Die sofortige Überprüfung von Polizei und Feuerwehr ergab, dass es sich nicht um einen Fehlalarm handelte. Der Rauchmelder hat seinen Auftrag voll erfüllt: Aufgrund der Alarmierung durch den kleinen Lebensretter und die schnelle Intervention der Rettungskräfte konnte sogar der Eintritt eines Inventarschadens verhindert werden. Die stark qualmende Kunststoffpackung, welche auf einer wohl versehentlich heißen Herdplatte stand, war allerdings kaputt. Die Feuerwehr musste die Wohnung belüften. Zum Zeitpunkt der Alarmierung befanden sich keine Bewohner in der Wohnung. Verletzt wurde niemand.

