Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Lörrach: Dieselspur von Steinen bis nach Weil am Rhein

Freiburg (ots)

Bei der Polizei gingen am Montag, 01.02.2021, gleich mehrere Mitteilungen von Verkehrsteilnehmern über Ölspuren in Steinen, Hauingen, Tumringen, Ötlingen und Weil am Rhein ein. Wie sich herausstellte verlor ein Pkw auf der Fahrstrecke von Steinen nach Weil am Rhein, vermutlich aufgrund eines technischen Defektes, Dieselkraftstoff. Dies wurde vom Fahrer des Pkw erst in Friedlingen bemerkt. Die Dieselspur wurde von den Feuerwehren Weil am Rhein, Haltingen und Steinen sowie die Straßenmeisterei abgestreut.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell