Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Nach Sturz ins Gleis Notbremsung eingeleitet

37-Jähriger war alkoholisiert

Bild-Infos

Download

München (ots)

Am Donnerstagabend (30. September) stürzte ein 37-Jähriger am S-Bahnhaltepunkt Marienplatz in den Gleisbereich. Der Fahrer der einfahrenden S-Bahn musste eine Notbremsung einleiten. Am Donnerstagabend, gegen 23:10 Uhr, ist ein Mann aus Forstinning (Lkr. Ebersberg) unvermittelt vom Bahnsteig in den Gleisbereich gestürzt. Der Zugführer der einfahrenden S7 Richtung Kreuzstraße konnte gerade noch rechtzeitig eine Notbremsung einleiten. Zeitgleich löste die Bahnsteigaufsicht einen Nothalt aus. Der 37-Jährige konnte selbstständig aus dem Gleisbereich klettern. Er war augenscheinlich alkoholisiert. Aufgrund seines Zustandes wurde der Rettungsdienst verständigt, jedoch lehnte der Mann eine ärztliche Behandlung ab. Die Bundespolizei hat nun ein Verfahren wegen Gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr gegen den 37-Jährigen eingeleitet.

Tipp der Münchner Bundespolizei: Um Züge oder S-Bahnen zu warnen, kann ein Arm in Richtung eines herannahenden Zuges "im Kreis geschwungen" werden. Aber Vorsicht! Das "Kreissignal gilt nur im Notfall. Wer wissentlich ein falsches Notzeichen vortäuscht, macht sich strafbar.

Rückfragen bitte an:

Sina Dietsch

Pressestelle

Telefon: 089 515550-224

E-Mail: presse.muenchen@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de



Die Bundespolizei untersteht mit ihren rund 40.000 Mitarbeiterinnen

und Mitarbeitern dem Bundesministerium des Innern. Ihre polizeilichen

Aufgaben umfassen insbesondere den grenzpolizeilichen Schutz des

Bundesgebietes und die Bekämpfung der grenzüberschreitenden

Kriminalität, die Gefahrenabwehr im Bereich der Bahnanlagen des

Bundes und die Sicherheit der Bahnreisenden, Luftsicherheitsaufgaben

zum Schutz vor Angriffen auf die Sicherheit des zivilen Luftverkehrs

sowie den Schutz von Bundesorganen. Weitere Informationen erhalten

Sie unter www.bundespolizei.de oder unter oben genannter

Kontaktadresse.



Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell