POL-FR: Nachtragsmeldung zu "Streitigkeit - uneinsichtiger Bankbesucher ohne Mund-Nasen-Bedeckung" - Hier: Nachtrag Ermittlungsstand

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Lenzkirch]

Wie bereits berichtet wurde, kam es am Montag, den 18.01.2021, gegen 11 Uhr im Bereich eines Geldinstituts in Lenzkirch zu einem Disput. Über den genauen Verlauf machen die Beteiligten jeweils unterschiedliche Angaben. Dass der Mann, wie zunächst berichtet, durch die Passantin auf das Nicht-Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung angesprochen worden sein soll, ist nach aktuellem Kenntnisstand nicht zutreffend. Dass der Mann in der Bankfiliale tatsächlich keine Mund-Nasen-Bedeckung trug, konnte jedoch beweissicher festgestellt werden. Der 32-jährige Mann muss weiterhin mit einem Bußgeld rechnen.

Ursprungsmeldung:

Am Montag, den 18.01.2021, gegen 11:00 Uhr, kam es im Bereich eines Geldinstituts in Lenzkirch zu einem Disput. Ein Kunde verzichtete auf das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im Innenbereich der Filiale. Als er hiernach von einer Passantin darauf angesprochen wurde, zeigte er sich uneinsichtig und schlug zudem mit der Hand auf das Fahrzeug der Frau. Der Pkw blieb unbeschädigt, dem 32-jährigen Mann droht nun ein Bußgeld.

