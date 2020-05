Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Steinbach - Tankstelle überfallen

NACHTRAGSMELDUNG

Baden-Baden (ots)

Die Ermittlungen der Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt haben mittlerweile zur Identifizierungen zweier mutmaßlich an dem Raubüberfall beteiligter Jugendlicher geführt. Während einer der beiden den damaligen Raubüberfall begangen haben soll, steht der andere im Verdacht, während der Tathandlung Schmiere gestanden zu haben. Bereits unmittelbar nach dem Überfall haben die Ermittler im Umfeld des Fluchtwegs Kleidungsstücke aufgefunden und sichergestellt, die nach ersten Erkenntnissen den bis dahin unbekannten Tätern zuzuordnen waren. Ein Umstand, der sich als erfolgsversprechend für die weiteren Recherchen erweisen sollte. Im Zuge mehrerer Zeugenbefragungen gerieten zwei 17-Jährige in den Fokus der Beamten. Eine labortechnische Untersuchung der Kleidungsstücke hinsichtlich DNA-Spuren und ein entsprechender Abgleich mit dem Erbgut eines der Tatverdächtigen erhärtete den Verdacht gegen das im Raum Baden-Baden wohnhafte Duo. Zwei am Mittwoch (27.05.2020) durchgeführte Durchsuchungen in den Wohnanwesen der Tatverdächtigen und die Auswertung weiterer, hierbei beschlagnahmter Beweismittel sollen nun zusätzlichen Aufschluss über den Tatablauf und die mögliche Tatbeteiligung der Jugendlichen verschaffen. Die beiden werden wegen des Verdachts der schweren räuberischen Erpressung angezeigt. /ya

Ursprungsmeldung vom 17.02.2020, 14:11 Uhr:

Baden-Baden, Steinbach - Tankstelle überfallen

Ein mutmaßlich akzentfrei deutschsprechender, schlanker, mit Sturmhaube maskierter Mann, betrat am Freitag gegen 21:45 Uhr, den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Poststraße. Unter dem Vorhalt einer schwarzen Pistole forderte er nach Aussage der anwesenden Beschäftigten die Herausgabe des Bargeldes, das er sich dann durch die von ihm mit der Waffe Bedrohten, in einen mitgeführten Rucksack schütten ließ. Ein zufällig vorbeifahrender Zeuge beobachtete wie der dunkel gekleidete Täter anschließend zu Fuß in Richtung Ortsmitte oder in Richtung Römerwall flüchtete. Die Beamten des Kriminalkommissariats in Rastatt haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten um Hinweise unter der Telefonnummer, 07222 761-0. /ag

