Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Sanitätshaus - Zeugen gesucht!

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag gelang es einem oder mehreren Tätern in ein Sanitätshaus in der Kirschenstraße einzubrechen. Die Unbekannten verschafften sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt in den Verkaufsraum des Ladengeschäfts. Aus dem dortigen Kassenbereich entwendeten sie schließlich Bargeld in noch unbekannter Höhe. Auch die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unklar. Das Polizeirevier Weinheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Weinheim unter der Tel.: 06201 1003-0 zu melden.

