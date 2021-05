Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ladenburg, Rhein-Neckar-Kreis: Balkonbrand - 10.000 Euro Schaden

Ladenburg, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Sonntagmittag gegen 13:10 Uhr ein im 2.OG befindlicher Balkon eines Wohnhauses im Kandelbachweg in Brand. Der 63-jährige Hauseigentümer versuchte den Brand zunächst noch mit einem Wasserschlauch zu löschen, bevor er sich und seinen ebenfalls im Haus lebenden Sohn in Sicherheit brachte. Beide Personen blieben glücklicherweise unverletzt. Die sofort verständigte Feuerwehr Ladenburg übernahm die finalen Löscharbeiten. Durch den Brand wurde der mit holzverkleidete Balkon sowie ein Teil der Hausfassade beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

