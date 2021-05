Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) VW-Fahrerin erheblich alkoholisiert am Steuer

Rottweil (ots)

Deutlich zu tief in Glas geschaut hat am Dienstag eine 45 Jahre alte Frau. Als sie am Nachmittag in der Tuttlinger Straße von eine Polizeistreife kontrolliert wurde, mussten die Beamten die Weiterfahrt aufgrund einer eheblichen Alkoholisierung sofort unterbinden. Die Frau konnte aufgrund ihres Zustandes auch deswegen keinen Atemalkoholtest mehr machen. Ein Arzt in einem Krankenhaus nahm ihr darafhin eine Blutprobe ab. Ihren Führerschein behielten die Beamten gleich ein. Die VW-Fahrerin muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit am Steuer rechnen.

