Polizei Paderborn

POL-PB: Blauer BMW 650 i X-Drive gestohlen

Paderborn (ots)

(CK) - In den Morgenstunden des Donnerstags (19.08., 01.30 Uhr bis 11.00 Uhr) entwendeten bislang unbekannte Diebe einen BMW 650 i X-Drive, der vor einem Haus am Dr.-Mertens-Weg geparkt worden war. An dem sieben Jahre alten blauen Fahrzeug befand sich das amtliche Kennzeichen PB - HN 555.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat im Tatzeitraum oder auch davor am Dr.-Mertens-Weg verdächtige Personen gesehen oder kann sonst Hinweise geben?

Angaben dazu nimmt die Polizei in Paderborn unter der Telefonnummer 05251 306-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell