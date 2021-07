Polizei Münster

POL-MS: Mehrere Einbrüche in Mehrfamilienhaus - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag (22.07., 17 Uhr) bis Dienstag (27.07., 16 Uhr) sind bislang unbekannte Täter in mehrere Kellerräume eines Mehrfamilienhauses am Norderneyweg eingebrochen. Auf bisher unbekannte Weise gelangten die Unbekannten in den Keller und brachen das Vorhängeschloss eines Kellerraums auf. Die Täter entwendeten einen braunen Kinderwagen mit hellbraunen Kreisen auf dem Sonnenschutz, eine rosa Baby-Wippe mit bedruckten Mickey-Mäusen und vier Autoreifen inklusive Felgen. Der Wert des Diebesgutes beträgt mehr als 1000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Verfasserin: Jette Kantereit

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell