Polizei Münster

POL-MS: Einbruch in Einfamilienhaus - Aufmerksamer Zeuge alarmiert die Polizei

Münster (ots)

In der Nacht von Dienstag (27.07.) auf Mittwoch (28.07., zwischen 1:07 und 3:33 Uhr) sind bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Salzmannstraße eingebrochen.

Ein Nachbar alarmierte sofort die Polizei, nachdem er Beschädigungen an Fenstern und der Haustür festgestellt hatte. Die Einbrecher hatten ersten Erkenntnissen zufolge die Terrassentür gewaltsam aufgebrochen und gelangten so in das Wohnhaus. Sie durchsuchten sämtliche Räume, Schränke und Schubladen. Nach ersten Hinweisen soll es sich bei den Einbrechern um zwei männliche Täter handeln.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0251 275-0 entgegen.

Verfasserin: Jette Kantereit

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell