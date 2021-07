Polizei Münster

POL-MS: Polizisten ertappen alkoholisierten Autofahrer bei Kontrolle - Fahrer pustet 1,22 Promille

Westerkappeln/Münster (ots)

Am Sonntagmittag (25.07., 14:51 Uhr) haben Polizisten einen alkoholisierten Autofahrer auf der Autobahn 30 bei Westerkappeln gestoppt. Bei der Kontrolle rochen die Beamten Alkohol in der Atemluft des 34-Jährigen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 1,22 Promille. Die Beamten nahmen den PKW-Fahrer aus Dänemark mit zur Wache. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Zudem musste er eine Sicherheitsleistung von 900 Euro hinterlegen. In erwartet nun ein Strafverfahren.

Verfasserin:

Jette Kantereit

