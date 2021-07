Polizei Münster

POL-MS: Fahrradfahrerin im Kreisverkehr mit Auto kollidiert und gestürzt

Münster (ots)

Am Montagmorgen (26.07., 10:13 Uhr) ist ein Autofahrer mit einer Fahrradfahrerin im Kreisverkehr an der Westhoffstraße/Am Burloh zusammengestoßen. Nach ersten Erkenntnissen hatte der 40-Jährige die Erwachsene auf dem Fahrrad bei Einfuhr in den Kreisverkehr nicht gesehen. Die 26-Jährige stürzte zu Boden und erlitt leichte Verletzungen.

