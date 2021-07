Polizei Münster

POL-MS: Zeugen nach Raub an der Bushaltestelle Mauritz-Mitte gesucht

Münster (ots)

Ein Unbekannter hat am Samstagabend (24.07., 19:42 Uhr) einen jungen Mann an der Bushaltestelle Mauritz-Mitte überfallen. Das Opfer saß mit seiner Freundin an der Haltestelle als der Unbekannte sich näherte. Der Täter versuchte das Opfer erst in ein Gespräch zu verwickeln. Danach schlug er etwa dreimal mit der Faust gegen die linke Schläfe des jungen Mannes. Als die Zeugin um Hilfe rief, rannte der Unbekannte mit dem Rucksack in Richtung Kanalbrücke weg. Nach Angaben des Geschädigten und der Zeugin handelt es sich bei dem Täter um einen ca. 1,83 m großen Mann mit südländischen Erscheinungsbild. Er ist etwa 20 Jahre alt, hat braune Augen und einen Bart. Er trug eine schwarze Kapuzenjacke und eine schwarze Hose.

Hinweise an: 0251 275-0

