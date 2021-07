Polizei Münster

POL-MS: Schlangenlinien mit dem Fahrrad gefahren - zwei Blutproben entnommen

Münster (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (25.07., 02:30 Uhr) haben Polizisten einen 16-jährigen Jugendlichen auf dem Fahrrad gestoppt. Er war den Beamten aufgefallen, da er in Schlangenlinien fuhr. Nachdem der Jugendliche nicht auf die Aufforderung der Beamten reagierte vom Fahrrad abzusteigen, hielten sie den Münsteraner auf der Schmeddingstraße an. Bei der Kontrolle sahen die Beamten, dass der Teenager an der Lippe blutete. Auf Nachfrage gab der 16-Jährige an, dass er zuvor mit seinem Fahrrad gestürzt sei. Beim freiwilligen Alkoholtest pustete er einen Wert von 1,96 Promille.

Nur etwa eine Stunde später (25.07.2021, 3:40 Uhr) beobachten Polizisten an der Klosterstraße eine 44-jährige Frau auf dem Fahrrad. Die Frau fuhr sehr unsicher und viel zu weit auf der linken Seite der Fahrbahn. Bei der Kontrolle rochen die Beamten Alkohol in der Atemluft der Münsteranerin. Ein Test zeigte 1,86 Promille.

Dem Radfahrer und der Radfahrerin wurden Blutproben entnommen.

Verfasserin:

Jette Kantereit

