Polizei Münster

POL-MS: Polizisten legen Gefahrgut-Lkw an der A 30 still

Münster/Tecklenburg (ots)

Am Donnerstag (22.7., 13 Uhr) haben Polizisten einen polnischen Gefahrgut-Lkw auf dem Rastplatz Brockbachtal an der Autobahn 30 aus dem Verkehr gezogen. Der Sattelzug hatte 18.000 kg Explosivstoff in einem Seecontainer geladen. Der 56-jährige Fahrer war auf dem Weg von Rotterdam nach Weißrussland. Bei der Kontrolle wurden zahlreiche technische und gefahrgutrechtliche Mängel festgestellt. Die Sattelzugmaschine und der Anhänger waren nicht verkehrssicher. Die Bremsanlage hatte keine ausreichende Wirkung, die Federung wies gravierende Mängel auf, aus dem Motor tropfte Öl und die elektrische Anlage war marode. Zudem stimmten die Frachtpapiere nicht mit der Ladung überein. Die Weiterfahrt wurde bis zur Mängelbeseitigung untersagt. Fahrer und Beförderer erwarten Anzeigen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell