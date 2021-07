Polizei Münster

POL-MS: Polizisten nehmen 30-Jährigen mit Drogen und gestohlenem Fahrrad fest

Münster (ots)

Polizisten haben am Dienstagabend (20.7., 23.45 Uhr) am Hafenplatz einen 30-Jährigen mit Drogen und einem gestohlenen Fahrrad festgenommen. Die Beamten hatten den Mann ohne festen Wohnsitz zuvor beobachtet, wie er schwankend das Fahrrad schob. Bei der anschließenden Kontrolle ermittelten die Polizisten, dass das Mountainbike vor fast vier Jahren im Kreis Coesfeld gestohlen wurde. Auf der Suche nach Ausweispapieren entdeckten die Beamten in seinem Rucksack Drogen. Bei der Überprüfung der Identität stellte sich dann heraus, dass gegen Mann ein Haftbefehl vorliegt. Die Polizisten nahmen ihn fest, das Fahrrad und die Drogen stellten sie sicher. Den 30-Jährigen erwartet ein umfangreiches Strafverfahren.

