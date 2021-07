Polizei Münster

POL-MS: Lenker verkeilen sich - alkoholisierte Radfahrer stürzen an der Kettlerstraße

Münster (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (21.07., 00:15 Uhr) haben sich die Lenker von zwei nebeneinander fahrenden Fahrrädern verkeilt, ein 53-jähriger Mann und eine 56-jährige Frau stürzten daraufhin zu Boden. Der 53-Jährige fuhr auf einem Trekkingrad, die 56-Jährige war mit einem E-Bike unterwegs. Beide fuhren nebeneinander auf der Fahrbahn der Kettlerstraße. Hinzugerufene Polizisten rochen Alkohol in der Atemluft der beiden Personen. Freiwillige Tests zeigten Werte von 1,02 und 1,3 Promille. Beiden Verkehrsteilnehmern wurden Blutproben entnommen. Die 56-jährige Frau wurde durch den Sturz schwer verletzt. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.

