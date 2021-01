Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Corona-Kontrolle im Mehrgenerationenpark

Am Mittwoch, 20. Januar 2021, wurde der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta gemeldet, dass sich im Mehrgenerationenpark an der Friesoyther Straße größere Ansammlungen zusammengefunden hätten. Bei der Überprüfung vor Ort gegen 16.04 Uhr stellten die Beamten bis zu 100 Kinder, Jugendliche und Erwachsene fest, die sich unter Missachtung von Abstandsregeln und ohne sonstige Infektionsschutzmaßnahmen wie z.B. MNB auf dem Parkgelände aufgehalten haben. Ein Teil der Besucherinnen und Besucher entfernte sich bereits bei Erblicken der Polizeikräfte. In intensiven Aufklärungsgesprächen und Gefährderansprachen konnte erreicht werden, dass die Ansammlungen eigenständig aufgelöst oder die Örtlichkeit verlassen wurde. Die teilweise vorherrschende Uneinsichtigkeit für das eigene Verhalten, auch bei Erwachsenen, sorgte bei den Einsatzkräften mitunter für Unverständnis. Die Stadt Cloppenburg beschloss am Donnerstag, 21. Januar 2021 den Mehrgenerationenpark vor dem Hintergrund dieses Einsatzes bis auf Weiteres zu schließen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, POK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell